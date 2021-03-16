Прообразом для куклы Barbie стала единственная женщина-космонавт России

Бренд Barbie создал куклу в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса Анны Кикиной, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Кукла Barbie-космонавт выпущена эксклюзивно по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан». Кукла представлена в единственном варианте и не предназначена для продажи», – говорится в сообщении.

Бренд Barbie, как отметили в Роскосмосе, выбрал Кикину в качестве прообраза, так как «девушка вдохновила его своими талантами, успехами и личными качествами».

«В 1963 году Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной, побывавшей в космосе, и через два года ее полету посвятили первую Barbie-космонавта. Новая Barbie продолжает миссию своей предшественницы и призвана вдохновлять девочек по всему миру раскрывать свой потенциал. Она учит верить в себя, расширять свои границы и не бояться искать свое призвание», – добавили в госкорпорации.

Всего в космосе побывали четыре советские и российские женщины-космонавта: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены. Тогда же он рассказал, что Анну Кикину – единственную женщину в отряде российских космонавтов – поставили в план на полеты в космос. «Она стоит в плане», – сообщил Рогозин, не уточнив, в каком году полетит Кикина. «Будет предложение от ЦПК, соответствующая комиссия Роскосмоса будет рассматривать», – отметил он.