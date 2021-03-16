 

Госдума одобрила проект о запрете звуковой рекламы на фасадах жилых домов

16.03.2021, 17:26, Новости дня
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах.

Документ был внесен Думой Астраханской области. Как указывают астраханские депутаты, в настоящее время в целях охвата наибольшей аудитории потенциальных потребителей распространители рекламы зачастую используют звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме, когда рекламный звуковой ролик после окончания вновь воспроизводится, и так происходит непрерывно в течение всего дня, указывают астраханские депутаты, передает ТАСС.

«Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей и связанным с ними негативным последствиям для граждан. Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан», – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом уровень шума, создаваемый звуковой рекламой, не нарушает действующие санитарные нормы, отмечают астраханские законодатели, однако «непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность». Законопроект «определяет приоритет защиты права граждан на благоприятную среду перед экономической выгодой», отмечается в материалах к документу.

В октябре прошлого года Дума Астраханской области внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах.



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