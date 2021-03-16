Tодоренко вместе с сыном вернулась в Одессу и показала свой микрорайон

Проживающая в России украинская ведущая Регина Тодоренко 16 марта в Instagram Stories опубликовала серию коротких, на которых запечатлена вместе со своими родителями и двухлетним сыном во время прогулки в Одессе.

Ведущая показала подписчикам школу, в которой училась, и свой микрорайон.

Отец ведущей гуляет с внуком. Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции.

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

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