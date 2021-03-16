В Николаеве усилили карантинные ограничения, школы и детские сады переводят на дистанционное обучение

16 марта городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности Николаева в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса приняла решение об усилении карантинных ограничений в городе, информирует пресс-служба горсовета.

“С 17 марта воспитанников внешкольных и общеобразовательных учреждений переведены на дистанционное обучение. Исключение – ученики 1–4 классов. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля. Кроме того, сегодня было принято решение обратиться к руководителям высших учебных заведений с предложением перенести начало обучения на 10.00. Это должно уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик и предупредить скопление людей на остановках”, – сказано в сообщении.

На заседании комиссии стало известно, что с начала марта в Николаевской области показатель заполненности больничных коек находится на уровне, превышающем норму (на 14 марта он составил 90,3, при норме ≥ 60 на 100 тыс. населения).

Также городские власти решили увеличить количество коек для пациентов с COVID-19 в трех больницах.

“Из-за обострения эпидемической ситуации поставлена задача актуализировать перечень работников предприятий критической инфраструктуры с целью подготовки пропусков для проезда в общественном транспорте. Сейчас дополнительные транспортные ограничения, а также пассажирские перевозки по пропускам не вводятся. Однако город должен быть к этому готов”, – добавили в горсовете.

3 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, и что власти не исключают введения нового локдауна.

11 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области. В “оранжевой” зоне находится Киев, а также Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. Остальные регионы находятся в “желтой” зоне карантина.

12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина из-за появления новых штаммов коронавируса “зашла в достаточно тяжелый период”. Сегодня он призвал органы местного самоуправления “усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,47 млн человек, 28,7 тыс. заболевших умерли, 1,23 млн – выздоровели. В Николаевской области за последние 24 часа подтвердили 416 случаев COVID-19.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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