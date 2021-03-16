Гендиректор “Укроборонпрома” заболел COVID-19 во время поездки в Японию

Генеральный директор “Укроборонпрома” Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный тест он получил во время рабочего визита в Японию. Об этом Гусев написал в Facebook.

“С 16 марта я, в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19”, – написал он.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции и остается на связи с командой концерна по рабочим вопросам дистанционно.

“Несмотря на то, что не смогу лично принять участие в переговорах, я уверен, что этот важный исторический визит, организованный по приглашению японской стороны и качественно подготовленный командой нашего посла в Японии, будет успешным и результативным”, – заявил Гусев.

https://www.facebook.com/yuriy.husyev/posts/10159321649335891

Как отмечается на странице посольства Украины в Японии в Facebook, во время визита украинской делегации стороны планируют обсудить ряд вопросов, связанных с углублением двусторонних отношений в области безопасности и военно-технического сотрудничества.

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