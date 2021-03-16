 

Гендиректор “Укроборонпрома” заболел COVID-19 во время поездки в Японию

16.03.2021, 17:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генеральный директор “Укроборонпрома” Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный тест он получил во время рабочего визита в Японию. Об этом Гусев написал в Facebook.

“С 16 марта я, в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19”, – написал он.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции и остается на связи с командой концерна по рабочим вопросам дистанционно.

“Несмотря на то, что не смогу лично принять участие в переговорах, я уверен, что этот важный исторический визит, организованный по приглашению японской стороны и качественно подготовленный командой нашего посла в Японии, будет успешным и результативным”, – заявил Гусев.

https://www.facebook.com/yuriy.husyev/posts/10159321649335891

Как отмечается на странице посольства Украины в Японии в Facebook, во время визита украинской делегации стороны планируют обсудить ряд вопросов, связанных с углублением двусторонних отношений в области безопасности и военно-технического сотрудничества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Будущий госсекретарь США Блинкен выступил за помощь Украине в борьбе с коррупцией и агрессией России

05.12 / Совладелицу рынка “Столичный” обвинили в рейдерстве

19.12 / Решение Спортивного арбитражного суда оставляет России много «лазеек»

15.09 / “Фонтаны вместо решения проблем”. Зеленский сообщил об отказе мэрам представлять “Слугу народа” на выборах

01.09 / Высылку из Москвы словацких дипломатов в Братиславе назвали “ожидаемым, но неадекватным” шагом

12.03 / Польша высылает еще двух белорусских дипломатов

05.02 / Марка Lancia обновила Lancia Ypsilon

29.08 / Зеленский об удерживаемых агрессорами украинцах: Всех вернем, кто живой и неживой

06.12 / Трампа призвали признать поражение на выборах

18.12 / СТРАНА – языковой омбудсмен рассказал, во сколько украинцам обойдётся разговор на русском языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска