В Набсовете “Укрзалізниці” думают над увольнением Жмака – СМИ

Наблюдательный совет “Укрзалізниці” рассматривает возможность отстранения главы правления компании Владимира Жмака, cообщило агентство “Интерфакс-Украина” 16 марта со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства сказал, что наблюдательному совету не нравятся действия Жмака по реструктуризации компании.

Агентство добавляет, что направило запрос в набсовет “Укрзалізниці”, но ответа пока не получило.

Кабинет Министров Украины назначил Жмака главой правления “Укрзалізниці” 26 августа прошлого года. До своего назначения он был членом наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах он работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список 10 крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

В 2017–2019 годах врио главы правления “Укрзалізниці” был Евгений Кравцов. 29 января 2020-го Кабмин согласовал увольнение Кравцова.

5 февраля Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления “Укрзалізниці” Марчека Желько. Набсовет в апреле рекомендовал отправить его в отставку.

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