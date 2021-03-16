 

“Я совершила ошибки”. Jerry Heil заявила, что потеряла голос

16.03.2021, 17:24, Новости дня
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Украинская певица Jerry Heil 16 марта в Instagram сообщила, что потеряла голос.

“Я здорова физически, а вот с ментальным самочувствием не поработала вовремя. Я совершила ошибки, накопила в себе непроговоренное. Все, что пока могу – нюхать анисовое масло”, – написала артистка.

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Публикация от YouTube * JERRY HEIL * (@thejerryheil)

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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