Китайцы внедрят искусственный интеллект в суды

Так называемые электронные суды, о которых в недавнем прошлом писали фантасты, вполне могут стать реальностью в ближайшее время. Ученые из КНР разрабатывают систему судопроизводства при помощи искусственного интеллекта.

Эта идея же витает не только в научных, но и в правительственных кругах. Представители Верховного народного суда КНР также сообщают, что они не против использовать потенциал умных машин в работе системы.

Поначалу искусственный интеллект можно будет использовать для более быстрого пересмотра судебных решений после подачи апелляций. Также ИИ поможет контролировать судей и не допускать неправосудных решений. Но в дальнейшем роль искусственного интеллекта будет только усиливаться.