 

Австралия и Япония проводят эксперимент по перевозке водорода через океан

16.03.2021, 17:20, Новости дня
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Между Австралией и Японией появится первая в мире морская линия по перевозке водородного топлива в промышленных масштабах. Сейчас специалисты обеих стран проводят последние испытания.

Как стало известно, две опытные площадки по сжижению водорода уже начали функционировать на побережье в австралийском штате Виктория. Водород здесь получают из бурого угля путем конверсии.

Затем экологически чистое топливо сжижают, загружают на специальные танкеры и отправляют через океан в японский порт Кобе, где его примут в специально созданной инфраструктуре. Сжиженный водород должен стать заменителем газу и нефти. Напомним, что при сжигании или других реакциях с Н2 выхлопными газами является обычный водяной пар, который вовсе не вредит экологии.



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