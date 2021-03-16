Австралия и Япония проводят эксперимент по перевозке водорода через океан

Между Австралией и Японией появится первая в мире морская линия по перевозке водородного топлива в промышленных масштабах. Сейчас специалисты обеих стран проводят последние испытания.

Как стало известно, две опытные площадки по сжижению водорода уже начали функционировать на побережье в австралийском штате Виктория. Водород здесь получают из бурого угля путем конверсии.

Затем экологически чистое топливо сжижают, загружают на специальные танкеры и отправляют через океан в японский порт Кобе, где его примут в специально созданной инфраструктуре. Сжиженный водород должен стать заменителем газу и нефти. Напомним, что при сжигании или других реакциях с Н2 выхлопными газами является обычный водяной пар, который вовсе не вредит экологии.