 

Хоккеист “Динамо” умер от удара шайбой

16.03.2021, 17:18, Разное
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Защитник молодежного хоккейного клуба “Динамо” Тимур Файзутдинов умер из-за полученной во время игры травмы. Он получил тяжелый удар шайбой.

Инцидент произошёл 12 марта во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против “Локомотива”. Спортивный снаряд попал ему в голову, после чего 19-летний хоккеист упал на пол и схватился за голову. Файзутдинов был экстренно доставлен в реанимацию больницы Ярославля в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти его жизнь, сообщает телеканал “360”.



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