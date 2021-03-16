Россиян предупредили о подорожании продуктов – подробности

Эксперт заявил, что новая мера правительства приведет к росту цен на продукты. По словам Потапенко, российские промышленные предприятия не смогут мгновенно перепрофилироваться. Больше всего пострадают производители: им придется полностью перестроить технологические цепочки.

В комментарии НСН общественный омбудсмен отметил, что Россия сильно зависит от развития технологий за рубежом. Потапенко подчеркнул, что возникшая на Западе “зеленая волна” (экологическое движение, направленное на защиту окружающей среды), коснется всех сфер российской экономики.

Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко предложила запретить использовать и выпускать в обращение материалы, которые невозможно переработать. Она уточнила, что к ним относятся цветной пластик, одноразовая посуда, трубочки для напитков и многие другие материалы.

Абрамченко также сообщила, что каждый год в России накапливается около восьми миллиардов тонн различных отходов. Большая их часть – это вторичные ресуры, которые могут быть вовлечены в оборот повторно. Переработка таких отходов должна сыграть важную роль в защиты окружающей среды.

В начале марта в России резко выросли цены на продукты. Заметнее всех подорожали яйца и мясо птицы. Подробности – в этом материале.