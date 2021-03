Let`s celebrate and suck some cock – директор Тверской кондитерской фабрики угостил американских инвесторов петушком на палочке

В Твери прошло торжественное открытие новой кондитерской фабрики, построенной по новой правительственной программе привлечения иностранного капитала.

“Сахарная головка” стала первым с 2014 года кондитерским предприятием в России с привлеченными инвестициями из США. Более 300 миллионов рублей на строительство было выделено американским биржевым фондом Darkholme Hathaway на её строительство.

В честь открытия такого крупного предприятия на мероприятие пришли губернатор Тверской области и мэр Твери.

Директор фабрики Борис Харингтонов также произнес речь на английском и угостил американских инвесторов классическими русскими сладостями как тульский пряник и карамельный петушок на палочке.

– Gentleman’s, without further interruption let`s celebrate and suck some cock, — заявил Харингтонов.

Представители Darkholme Hathaway остались под приятным впечатлением.

– Мы не ожидали, что национальная традиция русских – это сосать сахарного петушка. Нам очень понравилось в Твери и Россия доставила незабываемое удовольствие и показала кто босс в кондитерском цеху, — заявил представитель Darkholme Hathaway Джеброни Фистингс.

Помимо инвесторов, петушком также угостили и губернатора Тверской области, которого позже пустили по кругу фабрики осмотреть качество строительства подрядчика.

