Камера засняла рогатого демона возле кровати с ребенком

Жительница Лас-Вегаса по имени Тори Маккензи уверяет, что это полностью подлинное изображение и что она даже не владеет навыками работы в фоторедакторах, чтобы иметь возможность изменить снимок.

В январе 2021 года 41-летняя американка Тори Маккензи гостила в доме своего старшего сына Райана, у которого есть 2-летняя дочь Эмбер и 7-месячный сын.

Однажды, когда Тори уже уложила внучку спать, она случайно услышала, как девочка говорит кому-то "Уходи", как если бы в комнате был кто-то еще, кроме девочки и младенца.

Тори обеспокоилась этим и установила в детской комнате камеру видеонаблюдения, которая реагирует на движение и делает снимки в момент движения. Через несколько дней Тори решила посмотреть, что записала камеру, и ужаснулась, увидев возле детских кроватей белесую, полупрозрачную фигуру.

На голове у фигуры явно просматриваются два рога, а на пальцах словно длинные когти. Фигура стоит возле кровати полусогнувшись.

Чтобы показать, что это не какой-то глюк камеры и что этот страшный "демон" действительно не человек, Тори показала другой снимок, сделанный камерой, на котором отец девочки пришел проведать ребенка. Его фигура выглядит полностью естественной.

На этом снимке камеры заснят Райан – отец девочки, пришедший ее проведать

Эти снимки Тори Маккензи недавно выложила на свою страничку в фейсбук, сопроводив историей.

Она также написала, что после увиденного провела "очистку" дома, сжигая ароматические масла, но при этом она столкнулась с другими аномалиями. Тони уверяет, что она слышала непонятно откуда идущую музыку, когда открывала шкафы и отодвигала шторы.

К посту Тони было оставлено много комментариев, в том числе от скептиков, но женщина ответила им, что это точно не розыгрыш и что она даже не умеет обращаться с фоторедакторами.

Также было указано, что камера в том числе записала "летающие шарики" в детской. После всего этого отец детей перенес детские кроватки в свою комнату.

"Это было так шокирующе, когда я увидел это. Мне пришлось дважды смотреть на снимок, чтобы убедить, что это правда. Первое, что я увидела, были рога на его голове, так что я сразу же подумала, что это дьявол или демон", – говорит Тони.

"Когда камера засняла летающие шарики, мы поначалу подумали, что это что-то вроде духов-хранителей, которые присматривают за детьми. Но я понятия не имею, что изображено на этом снимке. Оно выглядит ужасно!".

По словам Тони, она показала этот снимок своим младшим детям и они тоже испугались этого существа.

"Все в доме в тот момент спали, так что это не мог быть отец девочек или его жена. У нас все еще сохранены все эти кадры на камере и я знаю, что это что-то сверхъестественное. После этого Райан переместил кроватки детей в другую комнату. Конечно, с детьми ничего плохого не случилось, но кто знает, что могло произойти?".

Тори говорит, что удивлена, что в этом доме присутствует нечто настолько темное, так как дом был построен всего 20 лет назад.

Она также рассказала, что, как выяснилось, эта фигура раньше, судя по всему, регулярно приходила к кровати девочки и та разговаривала с ней, смеясь и болтая, словно с воображаемым другом. Но потом она почему-то сказала ему "Уходи".