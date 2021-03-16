Каталонский город объявил испанского монарха персоной нон грата

Власти муниципалитета Сан-Кугат-дель-Вальес в автономном сообществе Каталонии объявили «персоной нон грата» короля Испании Фелипе VI, сообщают местные СМИ.

Решение вынес городской совет на плановом пленуме, инициативу поддержали представители трех партий, которые выступают за независимость Каталонии, передает РИА «Новости».

Партия «Граждане» и социалисты голосовали против, «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) воздержались.

Депутаты партий «Вместе за Сан-Кугат» и «Кандидатура народного единства» сообщили, что монархия – антидемократический институт, он базируется на наследственном праве, потому представляет собой наследницу «франкистского режима».

«Мы не можем объявить персоной нон грата конкретного человека. Если бы речь шла об институте, мы бы это сделали», – отметила решение воздержаться руководитель ERC Жемма Аристой.

Ранее в Испании прокатилась волна беспорядков в поддержку испанского левого рэпера Пабло Хаселя. Музыканта приговорили к девяти месяцам тюрьмы за сообщения в Twitter и одну из песен. Суд посчитал, что в них допущены высказывания, которые прославляют терроризм и содержат клевету в адрес монархии. Хасель выступил в поддержку генсека Коммунистической партии Испании, которого посадили в тюрьму за «принадлежности к Группе антифашистского сопротивления (GRAPO)». GRAPO в ЕС и в США считается террористической организацией.