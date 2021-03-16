Депутат: Apple показала другим IT-гигантам пример конструктивного взаимодействия с властями РФ

При обсуждении законопроекта об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты, «диванные аналитики» предсказывали уход Apple с российского рынка. Но компания согласилась исполнять нормы закона, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, оценив договоренности американского производителя с Минцифры РФ об установке российских приложений на новые устройства Apple.

«По теме предустановки отечественного программного обеспечения на устройства государство и российские компании единодушны – это эффективная и нужная мера. Ведь речь идет не о чем-то политическом, а всего-лишь о создании конкурентной среды между приложениями, о доступе к «архитектуре» цифровой платформы. Это абсолютно цивилизованная история», – отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Кроме того, для иностранных компаний, которые здесь продают различные устройства, эта мера технологически легко выполнима», – заверил депутат.

Во вторник компания Apple договорилась с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков, Как сообщило издание «Ведомости», уже 1 апреля при первом включении гаджета пользователь увидит на экране меню с российскими приложениями из утвержденного правительством списка. От них можно будет отказаться, убрав галочки напротив. Ранее было анонсировано появление карт «Мир» в Apple Pay. Российская платежная система «Мир» занимается вопросом добавления своих карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, заявили в пресс-службе системы.

Горелкин напомнил о том, что год назад шла активная стадия обсуждения предустановки отечественного ПО на гаджеты. «Безусловно, логично и закономерно поддерживать отечественный IT-сектор. Это укладывается в нашу стратегию импортозамещения и развития российских продуктов», – добавил депутат.

«Мы, в отличие от США и Великобритании, которые последнее время пытались активно выдавливать китайские IT-компании с собственных рынков, действуем честно и прозрачно, создавая понятные и равные условия для иностранных и российских производителей софтвера», – подчеркнул Горелкин.

«Компании, продающие устройства на платформе Android, сразу сказали, что выполнят условия тогда еще законопроекта, – продолжил парламентарий. – А по поводу Apple пошли разговоры: диванные аналитики предрекали уход компании с российского рынка. Но я еще тогда сообщил – Apple никуда не уйдет. Рынок наш может быть и не самый большой – и количественно и финансово для этой компании, но все же достаточно перспективный. Здесь сформирована большая лояльная аудитория пользователей. И она довольно объемна, если сравнивать с поклонниками других платформ. Поэтому и было найдено взаимоприемлемое решение, и компания взяла на себя обязательство его выполнения, начиная с 1 апреля этого года».

Горелкин пояснил, что согласно договоренностям в а App Store появятся все ключевые отечественные приложения, которые сейчас можно скачать в Play Market. На гаджетах Apple появится специальное диалоговое окно, через которое пользователь сможет выбрать приложение на основе российского программного обеспечения.

«Это пример конструктивного цивилизационного сотрудничества, в отличие от других крупных IT-платформ, – отмечает депутат. – У Apple в РФ есть полноценный офис, я часто взаимодействовал с ними и они всегда шли на контакт по всему кругу вопросов. Хотелось бы, чтобы другие западные компании – Facebook, Twitter, Google брали с нее пример конструктивного взаимодействия и исполнения российского законодательства».

«Для нас важен сам диалог. Twitter получил замедление своего трафика потому, что упорно и демонстративно не шел на такой диалог, что выглядело неадекватным и маргинальным», – отметил Горелкин.

Напомним, согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты любых производителей в РФ должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе и платежная система «Мир».