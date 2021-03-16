Нарышкин напомнил про ополячивание русскоязычного населения в Западной Украине и Западной Белоруссии

Жители польских территорий, отошедших Варшаве от СССР в 1921 году по Рижскому договору, в 1939 году встречали советских солдат как освободителей, поскольку в то время власти Польши проводили насильственное «ополячивание» русскоязычного населения, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Рижский мирный договор, заключенный 18 марта 1921 года, зафиксировал существенное изменение советско-польской границы. Земли Западной Украины и Западной Белоруссии, населенные преимущественно русскоязычными жителями, по его условиям отходили Варшаве…Неудивительно, что тогда, в сентябре 1939-го, местное население встречало красноармейцев как освободителей», – передает слова Нарышкина РИА «Новости».

Глава СВР напомнил, что репрессии и принудительное «ополячивание» украинцев и белорусов проходили на этих территориях вплоть до возвращения их в состав Советского Союза в сентябре 1939 года.

Член центрального Совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян рассказывал газете ВЗГЛЯД, как польско-советская война 1919-21 годов и так называемое чудо на Висле превратились в орудия оголтелой пропаганды для поддержания русофобии.