 

В Украине уменьшился размер субсидий

16.03.2021, 16:34, Новости дня
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Уменьшение среднего размера субсидий в Украине связано с уменьшением цен на газ для населения. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики Украины.

“При расчете размера субсидии для граждан за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5–9 грн/м³. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составила почти 7,8 млрд грн”, – пояснили в ведомстве.

Однако в феврале цена на газ для населения была снижена до 6,99 грн/м³ и ниже, в связи с чем “был проведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года”.

“Общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд грн”, – заявили в Минсоцполитики.

На сегодняшний день субсидию на оплату ЖКУ получает около 3 млн домохозяйств, средний размер субсидии составил: в декабре 2020 года – 1731 грн; в январе 2021 года – 2231 грн; в феврале 2021 года – 1483 грн.

Министр социальной политики Марина Лазебная 11 марта 2021 года сообщила, что в случае, когда семья действительно нуждается в помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг, но по некоторым критериям есть препятствия, субсидия может назначаться по решению комиссий на основании акта обследования условий ее проживания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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