Суд оставил под домашним арестом ветерана Фортуну

Печерский районный суд Киева на заседании 16 марта отказался смягчать меру пресечения для ветерана АТО Виктории Котеленец (позывной Фортуна). Об этом сообщили в Facebook активисты инициативы “Свободу Фортуне – Виктории Котеленец”.

Сторона защиты просила сменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Суд отклонил ходатайство.

https://www.facebook.com/FreeVictoriaFortuna/photos/a.105209188232510/122016029885159/

Котеленец 31 год. В 2015–2016 годах она воевала на Донбассе в рядах ДУК “Правый сектор” и “Украинской добровольческой армии”. У нее двое детей (одному – 11 лет, другому – менее двух лет).

Котеленец задержали 19 января в Киеве на территории Министерства по делам ветеранов, куда женщина приехала, чтобы получить удостоверение добровольца. В тот же день в ее квартире в Донецкой области провели обыск, а ее саму – арестовали на 60 суток.

3 февраля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Следствие считает, что она конвоировала так называемый парад пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года. В качестве доказательства предъявляют фото светловолосой женщины рядом с украинскими пленниками. По данным “Миротворца”, конвоир “ДНР”, запечатленная на снимке, – другой человек, Ольга Сухова.

Адвокат Котеленец Виталий Цокур заявлял, что в день проведения “парада” Котеленец находилась в Свердловской области РФ. Он отметил, что ее подозревают в создании военизированного формирования и жестоком обращении с пленными.

24 августа 2014 года 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям и побоям. Как заявили в Офисе генпрокурора, проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту. Прокуроры Офиса генерального прокурора в начале 2020 года сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными четырем боевикам “ДНР”, которые, по версии следствия, принимали участие в проведении “парада”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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