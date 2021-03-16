Весенние каникулы в киевских школах начнутся раньше из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 16 марта заявил, что весенние каникулы в киевских школах начнутся раньше из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

“Киев принял решение начать весенние каникулы для 5–11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта”, – сказал Кличко.

При этом мэр добавил, что начальная школа, а также детские сады пока что будут работать в обычном режиме.

Сегодня Кличко призвал Кабинет Министров Украины ужесточить карантин в “оранжевой” зоне в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом и увеличением числа заболевших COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 9642 – за последние сутки. Скончалось 28 697 пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,2 млн человек.

В Киеве, который находится в “оранжевой” зоне, за прошедшие сутки зафиксировано 999 новых случаев коронавируса.

Сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас достаточно напряженная ситуация с COVID-19 в Винницкой области и Киеве, поэтому “они ближе всего к переходу на “красный” уровень”.

На данный момент в “красной” зоне находятся Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области.

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