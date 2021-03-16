 

Весенние каникулы в киевских школах начнутся раньше из-за ухудшения ситуации с COVID-19

16.03.2021, 16:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 16 марта заявил, что весенние каникулы в киевских школах начнутся раньше из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

“Киев принял решение начать весенние каникулы для 5–11 классов на два дня раньше – с четверга, 18 марта”, – сказал Кличко.

При этом мэр добавил, что начальная школа, а также детские сады пока что будут работать в обычном режиме.

Сегодня Кличко призвал Кабинет Министров Украины ужесточить карантин в “оранжевой” зоне в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом и увеличением числа заболевших COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,4 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 9642 – за последние сутки. Скончалось 28 697 пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,2 млн человек.

В Киеве, который находится в “оранжевой” зоне, за прошедшие сутки зафиксировано 999 новых случаев коронавируса.

Сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас достаточно напряженная ситуация с COVID-19 в Винницкой области и Киеве, поэтому “они ближе всего к переходу на “красный” уровень”.

На данный момент в “красной” зоне находятся Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Житомирская области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Экс-глава администрации Ельцина рассказал, как Чубайс собирал деньги с бизнеса

08.10 / Названа стоимость лечения Трампа от коронавируса

07.11 / “С нетерпением жду”. Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

04.09 / Пятилетняя девочка погибла под Вологдой при попытке защитить мать

14.01 / Апелляционный суд подтвердил обоснованность экспертизы об убыточности формулы “Роттердам плюс” – НАБУ

03.09 / Песков заявил об отсутствии яда в организме Навального до выезда из России

11.11 / СК возбудил дело против бывшего директора владимирской больницы

08.09 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

06.08 / В Крыму выявили максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

24.01 / Украине нужно срочно отсоединиться от общей с Россией и Беларусью энергосистемы – Витренко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска