 

Китай одобрил COVID-вакцину из клеток хомяка

16.03.2021, 16:34, Новости дня
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Китай одобрил четвертую вакцину против COVID-19 для экстренного использования. Об этом 15 марта сообщило издание Global Times.

Разрешение получила клеточная вакцина, созданная с использованием яичников китайского хомяка. Ее разработали эксперты Китайских центров по контролю и профилактике заболеваний и Китайской академии наук. 

Вакцина завершила фазы I и II клинических испытаний в октябре 2020 года. Результаты показали, что после полной прививки у испытуемых не было серьезных побочных реакций. Уровень нейтрализующих антител, продуцируемых вакциной, был сопоставим с уровнем других рекомбинантных белковых вакцин и мРНК-вакцин, используемых в настоящее время во всем мире.

Фаза III клинических испытаний вакцины была запущена в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии в ноябре 2020 года, участие в ней принимают 29 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 16 марта в мире сделали более 381 млн прививок от коронавируса. Больше всего доз вакцин ввели в США – 109 млн. На втором месте Китай – почти 65 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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