 

Tarabarova показала свадебные фото и видео

16.03.2021, 16:34, Новости дня
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Украинская певица Tarabarova 16 марта в Instagram разместила фото и видео, на которых запечатлен ее отец.

Певица посвятила публикацию его дню рождения. Часть снимков и ролик были сделаны во время свадьбы артистки в 2016 году.

“Ты научил меня быть смелой, быть собой и никогда не сдаваться. Ты научил любить своих детей, свою семью и ради них быть готовым на все”, – написалаTarabarova, поздравляя отца.

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Публикация от @tarabarova

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне. Отец певицы трудился на заводе, а мать работала воспитательницей в детском саду. 

В 2008 году Тарабарова стала участницей “Фабрики звезд 2” на “Новом канале”, заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру. 

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года.

Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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