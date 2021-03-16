Медики назвали диету для переболевших COVID-19

Международные медики назвали противовоспалительную диету для переболевших COVID-19. Более того, для тех, кто не болел ковидом, такое питание поможет сохранить молодость.

Изначально данный рацион был разработан американскими и итальянскими учёными для пациентов с ревматоидным артритом. Безусловно, людям, у которых разрушаются суставы, развиваются отеки и мучают сильные боли, нужен постоянный приём медикаментов, однако изменения в питании также окажут существенную поддержку. Отечественные медики подтверждают, что противовоспалительная диета пойдёт на пользу людям, перенесшим COVID-19.

Диета состоит из продуктов с мононенасыщенными жирными кислотами. Так, оливковое масло, орехи, кунжут, авокадо дадут противовоспалительный эффект. Также необходимо употреблять как можно больше цельнозерновой пищи, зелёных овощей и фруктов, кисломолочных продуктов.

Не стоит пренебрегать противовоспалительными специями, такими как куркума, чёрный перец, имбирь, а вот овощи семейства пасленовых (картофель, баклажаны, томаты, болгарский перец) лучше на время исключить. Чеснок, лук, тыква, кабачки и морковь тоже помогут в борьбе с воспалениями, а вот кофе лучше заменить зелёным чаем.

Среди полезных продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, эксперты назвали семена льна, чиа и рыбу, а вот пищу, способствующую воспалительным процессам в организме, необходимо свести к минимуму. Это сахар, соль, мука высокой степени очистки, трансжиры, полуфабрикаты, фастфуд, красное мясо, сладкие напитки и даже молоко.

Источник: www.kp.ru