 

Медики назвали диету для переболевших COVID-19

16.03.2021, 16:32, Разное
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Международные медики назвали противовоспалительную диету для переболевших COVID-19. Более того, для тех, кто не болел ковидом, такое питание поможет сохранить молодость.
Изначально данный рацион был разработан американскими и итальянскими учёными для пациентов с ревматоидным артритом. Безусловно, людям, у которых разрушаются суставы, развиваются отеки и мучают сильные боли, нужен постоянный приём медикаментов, однако изменения в питании также окажут существенную поддержку. Отечественные медики подтверждают, что противовоспалительная диета пойдёт на пользу людям, перенесшим COVID-19.

Диета состоит из продуктов с мононенасыщенными жирными кислотами. Так, оливковое масло, орехи, кунжут, авокадо дадут противовоспалительный эффект. Также необходимо употреблять как можно больше цельнозерновой пищи, зелёных овощей и фруктов, кисломолочных продуктов.

Не стоит пренебрегать противовоспалительными специями, такими как куркума, чёрный перец, имбирь, а вот овощи семейства пасленовых (картофель, баклажаны, томаты, болгарский перец) лучше на время исключить. Чеснок, лук, тыква, кабачки и морковь тоже помогут в борьбе с воспалениями, а вот кофе лучше заменить зелёным чаем.

Среди полезных продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, эксперты назвали семена льна, чиа и рыбу, а вот пищу, способствующую воспалительным процессам в организме, необходимо свести к минимуму. Это сахар, соль, мука высокой степени очистки, трансжиры, полуфабрикаты, фастфуд, красное мясо, сладкие напитки и даже молоко.

Источник: www.kp.ru



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