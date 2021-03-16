Tinder укажет пользователям на знакомящихся насильников и абьюзеров

В мобильном приложении для знакомств Tinder появится функция, позволяющая пользователю узнать быль ли человек насильником, абьюзером или преступником. Первыми воспользоваться этой проверкой смогут жители США.

Сервисом для знакомств Tinder владеет компания Match Group. Недавно она инвестировала в некоммерческий проект Garbo. Его создавали с целью проверки людей на наличие проблем с законом. Чтобы узнать о прошлом человека достаточно ввести его имя, фамилию и номер телефона.

Все данные появляются там из публичных источников. В основном информация касается жестокого обращения с партнерами или насилия. Но имеются сведения о приговорах, арестах, судебных запретах и обвинениях в домогательствах. Представители компании подчеркнули, что они не занимаются сбором информации о хранении запрещенных веществ в целях соблюдения справедливости.

В каком виде проект Garbo будет внедрен в приложение Tinder, на сегодняшний день информации нет. Кроме того, руководство Match Group может сделать функцию платной, но при этом доступной для всех пользователей.

Источник: www.ferra.ru