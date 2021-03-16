 

На отдых с собакой в Египте Дана Борисова потратила 250 тысяч рублей

16.03.2021, 16:32, Разное
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Российская телеведущая Дана Борисова свозила свою собаку на отдых в Египет. Ради питомца породы немецкий шпиц по кличке Мишель она без сожаления заплатила за поездку 250 тысяч рублей, столь высокая цена была обусловлена рядом сложностей, появившихся из-за совместного проживания с животным.
Перед покупкой билетов Дана Борисова рассматривала несколько вариантов направлений, но все они ее не устраивали. Так, на Мальдивы с собаками не пускают, там их считают грязными животными. Турция отказывалась принимать туристов с питомцами. На Занзибаре собак помещают на 2-недельный карантин, а в Эмиратах необходимо предоставить много документов, анализы и справки. Если же все документы предоставлены, то собаку перевозят только в багажном отделении, на это Дана Борисова была не согласна. Поэтому знаменитость остановила выбор на Египте, но даже сюда «поездка обошлась в космос», пожаловалась телеведущая.

Все 250 000 рублей были потрачены на авиабилеты, номер в отеле в Шарм-эль-Шейхе, при этом там необходимо было отдельно оплачивать проживание для собаки. Все это не стало невыполнимой преградой для Даны Борисовой, она была готова на любые жертвы, чтобы не расставаться с Мишель.

Источник: teleprogramma.pro



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