 

Photoshop открывает возможность в 4 раза улучшить качество фотографий

16.03.2021, 16:30, Новости дня
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В компании Adobe объявили об улучшении качества обработки фотографий в популярной программе Photoshop. Фотографии в ней можно улучшить в четыре раза. При этом ни одна деталь на изображении не будет потеряна.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, необходим плагин Adobe Camera Raw (ACR). Там запускается команда Super Resolution, уточняет разработчик.

При этом в современной версии Photoshop используется потенциал искусственного интеллекта. Ранее при попытке улучшить качество фотографий появлялось явление размытости изображений. Как минимум, становились нечеткими мелкие детали на фотоснимках. Для создания технологии Super Resolution использовано машинное обучение на примерах миллионов фотографий.



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