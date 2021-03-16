В Минздраве заявили о подорожании жизненно важных лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о повышении цен на жизненно важные лекарства. По словам главы Минздрава, в 2020 году рост цен составил 4,9%.

Об этом Мурашко сообщил на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Министр отметил, что на нерегулируемом сегменте цены повысились на 8%. В частности, подорожали такие препараты, как цефтриаксон, аспирин, лоратадин, амлодипин и хлоргексидин, сообщает телеканал “360”.