 

Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки на территории России через месяц

16.03.2021, 16:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Последнее время в российском медиапространстве актуально стоит вопрос о законной деятельности некоторых социальных сетей на территории страны. Twitter оставил без должного внимания требования Роскомнадзора.

Заместитель главы ведомства Вадим Субботин сообщил журналистам, что иностранному сервису не удастся бесконечно игнорировать официальные обращения. РКН дал “Твиттеру” месяц для того, чтобы удалить контент, нарушающий положения действующего законодательства.

Субботин подчеркнул, что российские специалисты примут решение в зависимости от того, какие действия в конечном итоге последуют со стороны руководства иностранного сервиса. Не исключается и тот вариант, при котором Twitter на территории России будет заблокирован полностью. Если же социальная сеть все-таки выполнит требования, то все ограничительные меры в отношении нее будут сняты. Стоит отметить, что сейчас скорость работы сервиса находится под лимитом.

Также стало известно, что ВЦИОМ провел исследование на тему того, как российские граждане относятся к перспективе блокировки “Твиттера”. Порядка 70% из числа тех, кто называют такую блокировку цензурой, высказали мнение, что Россия должна принять меры после действий зарубежных соцсетей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Во Франции офтальмологи отметили семикратный рост случаев повреждений глаз антисептиками у детей

17.07 / Первый начал: Гарик Харламов потребовал развода у Кристины Асмус

19.02 / Мнение: Хуситы заняли Марибскую плотину

27.01 / Мнение: Принципиальны до определенной степени

06.01 / Сказка на карантине

24.07 / Врач Роберт Швингер из Германии перечислил симптомы опасного для жизни низкого давления

11.12 / Психолог рассказала о способе спастись от одиночества в Новый год

05.03 / Украинцы заставили Турцию стереть Крым с карты России на памятнике

18.01 / Стало известно, когда родит принцесса Евгения

17.12 / Ведущую Дану Борисову пригласили стать экспертом на “Дом-2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска