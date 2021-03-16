Месячник санитарной уборки Рыбинска назначен на апрель
 

Месячник санитарной уборки Рыбинска назначен на апрель

16.03.2021, 16:16, Новости
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С 1 апреля по 1 мая в Рыбинске пройдет месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий.

За это время различные организации наведут порядок на 10 квадратных километрах городских площадей. День общегородского субботника назначен на 23 апреля.

Навести порядок на территории после таяния снега – обязанность владельца участка. Свою территорию, а также в пределах десяти метров от фасада здания или забора, должны очистить от мусора предприятия и организации, бюджетные и коммерческие учреждения. Придомовые территории – зона ответственности управляющих компаний.

Городские территории, не закреплённые за определёнными организациями, будут убраны силами общественных организаций и структурных подразделений администрации. Это зелёные зоны вдоль улиц Орджоникидзе, Боткина, Бульварной, Пассажирской и других.

– В городе есть территории, которые требуют внимания. Предлагаем жителям присоединиться к мероприятиям по наведению порядка на территории города. С инициативой нужно обратиться в отдел благоустройства департамента ЖКХ по телефону (4855) 28-29-15, согласовать и сделать заявку на определённую дату уборки для установки контейнера под мусор. 23 апреля станет днем общегородского субботника, – рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

На уборку и вывоз мусора в период весеннего субботника из городского бюджета выделено 2,8 млн рублей. За эти средства подрядная организация будет выставлять бункеры для сбора мусора, вывозить и утилизировать на полигоне.



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