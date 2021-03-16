Священник англиканской церкви о “тайной свадьбе” принца Гарри и Меган Маркл: “Герцогиня все не так поняла”

Из интервью герцога и герцогини Сассекских мы узнали много нового о жизни британской королевской семьи, а заодно по-новому взглянули на некоторые события, например, на пышную свадьбу Меган и Гарри. Жена принца заявила, что, на самом деле, они с Гарри поженились за три дня до официальной церемонии и в тот момент, когда они давали клятвы перед Богом, рядом с ними не было никого, кроме священника, Архиепископа Кентерберийского.

Мы поженились за три дня до той церемонии. Никто об этом не знал до этого момента. Мы позвонили архиепископу и просто сказали: “Послушайте, это зрелище, этот спектакль – для всего мира. Но мы хотим заключить наш союз только между нами”. Поэтому клятвы, которые висят в рамках в нашей комнате, мы произнесли друг другу, когда были вдвоем на заднем дворе с архиепископом Кентерберийским.

Но некоторые усомнились в этом утверждении, как и, например, в том, что королевская семья отбирала у Меган паспорт и водительские права. Его Преподобие Марк Эдвардс, представитель англиканской церкви, священник церкви Святого Матфея в Диннингтоне, графство Йоркшир, и церкви Святого Кутберта в Эдинбурге, Шотландия, дал обширный комментарий Daily Mail относительно “тайной свадьбы”. Сделать публичное заявление он решил после того, как к нему обратились представители Ламбетского дворца — резиденции Джастина Уэлби, архиепископа Кентерберийского (именно он якобы втайне поженил Меган и Гарри за три дня до церемонии).

Джастин не устраивает частных свадеб. Меган — американка, она просто все не так поняла. Она в этом не разбирается,

– передал священник слова своего коллеги (сам Джастин, к слову, от комментариев изданию отказался). Но с пересказа Марка Эдвардса, это была не более чем частная беседа между Джастином и обрученными:

Джастин с глазу на глаз поговорил с парой, но я могу заверить вас, что никакой свадьбы до телетрансляции не было.

Также Марк Эдвардс выразил беспокойство насчет того, к каким последствиям могут привести неосторожные слова Меган:

Это ставит нас, священников, в затруднительное положение в отношении того, что представляет собой свадьба англиканской церкви. Обязательны ли свидетели, некоторая процедура и законность или теперь это просто частная договоренность с представителями духовенства? Можем ли мы теперь проводить частные свадьбы без свидетелей в обычных садах?… Во время карантина ко мне обращались люди с вопросом, могут ли они устроить частную свадьбу, и мне приходилось объяснять, что это не будет считаться законной свадьбой и не будет соответствовать канонам церкви.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские поженились 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Это была, пожалуй, самая звездная королевская церемония: в числе гостей были замечены Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, Том Харди и Шарлотта Райли, Джеймс Корден, Серена Уильямс и Алексис Оганян, Опра Уинфри, Джеймс Блант, Идрис Эльба, Приянка Чопра, Элтон Джон и многие-многие другие – их фотографии можно посмотреть здесь. Свадьбу транслировали в прямом эфире мировых телеканалов для миллионов телезрителей.