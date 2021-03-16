 

Это угроза для москвичей

16.03.2021, 15:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После слива видео с курьером-отравителем на велосипеде редакция «Новой» обращается к столичным властям: найдем террориста вместе.

Агентства и иные официальные источники (Мосгаз) заявили, что ничего рядом со зданием, где расположена редакция нашей газеты, не обнаружено. Хотя десятки людей задыхались от вони. Но вот и подоспели цифровые следы.

В сети появилось видео, как у редакции «Новой газеты» распылили неизвестное вещество. Человек, одетый в форму курьера, пустил его то ли из шины велосипеда (то ли из сумки) и медленно уехал.

Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам.

Напомним, мы арендуем наши площади здесь 25 лет. Это было наше издательство — «Московская правда». Долгие годы мы живем в добром соседстве с инженерами департамента транспорта столицы… И если это покушение на нас, то пострадала и транспортная безопасность Москвы.

Мы предлагаем правительству Москвы совместное расследование.

Добавим: рядом, на одном этаже с нами, находится детская студия. Как ядовитый запах отразится на маленьких музыкантах? Если даже несколько наших взрослых сотрудников почувствовали признаки отравления?

Это нельзя так оставить.

Это угроза для москвичей.

Представьте, что такой «курьер» с распылителем яда проведет свое выездное обслуживание на массовых мероприятиях? На улицах города?

На наших глазах спецслужбы и айтишники с десятками тысяч камер на улицах Москвы начинают сдавать публичный экзамен. Вопрос в билете один: они способны вычислить потенциального террориста или нет.

Редакция «Новой газеты»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров опроверг слухи о своей помолвке

20.11 / СМИ узнали о состоянии Меладзе после скандала с бойкотом новогодних шоу

10.02 / Мнение: Лимит на кошек и собак, безопасные электроковрики и похвала российским программистам

26.11 / Пожар в Москве 1812 года, очень похожий на ядерную атаку

11.01 / «Мой мальчик!»: Агата Муцениеце трогательно поздравила сына с днем рождения

19.01 / Прокуратура вручила предостережения

15.12 / Скандалы: «Не до хамона»!

05.01 / Мнение: КГБ Белоруссии и Шеремет

28.12 / Василиса Володина призвала подписчиков встречать Новый год в “костюме зебры”

10.12 / Мнение: Письмо: “Потенциальный крючок”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска