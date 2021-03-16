Это угроза для москвичей

После слива видео с курьером-отравителем на велосипеде редакция «Новой» обращается к столичным властям: найдем террориста вместе.

Агентства и иные официальные источники (Мосгаз) заявили, что ничего рядом со зданием, где расположена редакция нашей газеты, не обнаружено. Хотя десятки людей задыхались от вони. Но вот и подоспели цифровые следы.

В сети появилось видео, как у редакции «Новой газеты» распылили неизвестное вещество. Человек, одетый в форму курьера, пустил его то ли из шины велосипеда (то ли из сумки) и медленно уехал.

Смотрите, это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. Замысел понятен: на подошвах прошедшие через пятно сотрудники разнесут отраву по всем этажам.

Напомним, мы арендуем наши площади здесь 25 лет. Это было наше издательство — «Московская правда». Долгие годы мы живем в добром соседстве с инженерами департамента транспорта столицы… И если это покушение на нас, то пострадала и транспортная безопасность Москвы.

Мы предлагаем правительству Москвы совместное расследование.

Добавим: рядом, на одном этаже с нами, находится детская студия. Как ядовитый запах отразится на маленьких музыкантах? Если даже несколько наших взрослых сотрудников почувствовали признаки отравления?

Это нельзя так оставить.

Это угроза для москвичей.

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Представьте, что такой «курьер» с распылителем яда проведет свое выездное обслуживание на массовых мероприятиях? На улицах города?

На наших глазах спецслужбы и айтишники с десятками тысяч камер на улицах Москвы начинают сдавать публичный экзамен. Вопрос в билете один: они способны вычислить потенциального террориста или нет.

Редакция «Новой газеты»

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