 

Доля одобренной ипотеки упала в РФ до четырехлетнего минимума

16.03.2021, 15:46, Новости дня
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Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года, следует из данных аналитиков Национального бюро кредитных историй.

По подсчетам бюро, в феврале более трети желающих купить жилье в кредит столкнулись с отказами от банков. Доля удовлетворенных заявок составила 63,8%, в прошлый раз подобный показатель (63,9%) зафиксировали в феврале 2017 года, передает РИА «Новости».

Как подчеркивают эксперты, за прошлый год российские банки несколько раз ужесточали требования по одобрению ипотеки.

В качестве возможных причин такой тенденции специалисты называют рост неопределенности, удорожание жилья и падение числа платежеспособных граждан.

При этом в НБКИ предположили, что доля отказов растет и из-за притока «легкомысленных заявок» из-за активного развития онлайн-каналов ипотечных продаж.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.

Также сообщалось, что программа льготного ипотечного кредитования, скорее всего, будет продлена после 2024 года, но ее механизмы могут быть изменены.



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