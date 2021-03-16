На Украине инициировали присвоение стадиону имени Бандеры

Львовский областной совет обратился к правительству Украины с просьбой присвоить футбольному стадиону «Арена Львов» имя предводителя запрещенной в РФ Организации украинских националистов Степана Бандеры.

По его информации, решение о переименовании стадиона в «Арену Львов имени Степана Бандеры» поддержали на заседании 68 депутатов Львовского облсовета. Уточняется, что предложение о переименовании было внесено депутатом от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Соломией Рыботицкой, передает украинское издание «Страна».

Стадион «Арена Львов» является одним из крупнейших на Украине. На нем, в частности, проходили матчи Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос о своем отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере.

Напомним, ранее ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН*) Степану Бандере. «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», – гласит подпись под документом.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва неоднократно говорила, что героем современной Украины является «профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник».