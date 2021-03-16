На выставке показали документы о зверствах поляков в ходе польско-советской войны

Вторжение польских войск в Белоруссию и Украину в 1919 году обернулось жестокими расправами с мирным населением, польские военные сжигали людей заживо, об этом свидетельствуют архивные документы, представленные на выставке «Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор» в Москве.

Посетители могут увидеть среди документов материалы Бобруйской комиссии по расследованию польских зверств в Бобруйске и Бобруйском уезде Белоруссии в 1919-1920 годах, передает РИА «Новости». Список был составлен в июле 1920 года, он представлен Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ).

«Почти всегда грабежи сопровождались издевательствами, избиениями и насилиями. Протокол расследования… говорит о зверствах поляков в Степской и Турской волостях, выразившихся в грабежах, убийствах и издевательствах над мирным населением», – приводится цитата комиссии.

«В Любоничах солдаты напали на синагогу, обстреляли ее во время богослужения, устроили погром в синагоге, избили и ограбили всех молившихся. В селе Митине крестьяне были истязаемы посредством связывания ног, нанесения побоев по пяткам и сапогами по лицу», – говорится в документах.

Также отмечается, что грабежи сопровождались убийствами и ранениями мирного населения. «Гражданин местечка Любоничи Э.Вильнер с женой были ограблены и избиты, а сын их Шая, ученик 16 лет, застрелен во дворе», – отмечается в материалах.

«В селе Подоресе Бортниковской волости поляки во время грабежа убили крестьянина Романчука – отрезали ему голову тесаком; Сопляку распороли живот; Акулину Малычко застрелили; Демян Китлич был брошен в огонь. В селе Юкевтчах убито три пастуха, а в селе Дражно со зверскими издевательствами над трупами – 32 человека», – отмечается в докладе комиссии.

Также польские военные устраивали поджоги в Бобруйском уезде, от которых сгорело до 300 жилых домов и построек. «Сгорели дотла со всем имуществом крестьяне деревни Осово Горбацевичской волости – 185 дворов, село Боялов Глусской волости – 180 дворов, село Драпово – 189 дворов, деревня Березовка Глусской Волости – 290 дворов, почти все местечко Уречье и Старые Дороги, большая часть местечка Глуска и Любоничи», – отметила комиссия.

Польские военные сжигали дома, строения, лавки, паровые и ветряные мельницы, больницы, первые советские школы.

«Нередки случаи, когда грабежи и убийства поощрялись польскими офицерами. В деревне Осово-Лютина в присутствии офицеров были зверски убиты крестьянин Ананич и его невеста. Квартира гражданина Кацнельсона в Любоничах была ограблена бандой солдат во главе с офицерами», – приводится пример в расследовании комиссии.

Также отмечается, что польские военные издевались над еврейским населением на самый важный праздник в иудаизме – Йом-Кипур 4 октября 1919 года.

Также РГАСПИ показал на выставке заметку о действиях польских военных в местечке Койданово, расположенном около Минска, эти зверства зафиксировали иностранные корреспонденты.

Материал об этих преступлениях опубликовали в газете «Коммунистас» 24 августа 1920 года.

«Поляки… ничего не оставили. Из 700 домов осталось 300. Если некоторые дома остались нетронутыми, то за большие взятки белополякам. Поляки имущество населения зажигали, не позволяя тушить огонь. Бросили в огонь 75-летнюю старуху, которая сгорела. Было убито 16 человек. 60-летнего старика посадили в яму и пытались живым закопать. Насиловали женщин на глазах у населения. От граждан снимали на улицах сапоги и одежду, оставляя голыми. Евреям рвали бороды и волосы с телом, заставляя за «бритье» платить по 50 марок», – отмечалось в статье.

Также Российский государственный архив новейшей истории на выставке показал телеграмму, которую направило 1 июня 1920 года командование 16-й армии в Москву, в ней говорилось о «разрушении поляками города Борисова во время его освобождения Красной Армией и уничтожении ими мирного населения».

«На взятие Борисова нашими славными войсками злобный и мстительный враг ответил уничтожением целого города и убийством сотен и тысяч мирного населения, женщин и детей. Реввоенсовет просит вас донести до сведения трудящихся Польши о новых бессмысленных жестокостях польского правительства, обрекающего на гибель десятки тысяч ни в чем не повинных женщин и детей, и перед лицом всего культурного человечества заявить протест (из-за) нарушения польским правительство основных норм цивилизации и общественности», – отмечалось в документе.

На выставке демонстрируются документы из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.

Выставку организовали Росархив, РГАСПИ и Российское историческое общество.