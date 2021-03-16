Львовские депутаты хотят назвать стадион “Арена Львов” именем Бандеры

Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении Арене Львов имени лидера ОУН Степана Бандеры. Об этом сообщает “Футбол 24”.

Обращение поддержали 68 депутатов Львовского облсовета, еще семеро не голосовали. Окончательное решение должен принять Кабинет министров Украины, поскольку стадион, который принимал три матча “Евро-2021” и ряд других важных международных поединков, находится в государственной собственности.

Издание отмечает, что Львовский областной совет неоднократно предлагал передать арену в собственность территориальной громады, однако пока безуспешно.

Обращение подала в облсовет депутат фракции “Европейская солидарность” Соломия Рыботицкая.

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Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Схожее решение 5 марта было принято в Тернополе – депутаты горсовета решили переименовать городской стадион, назвав его именем главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Это вызвало международный резонанс. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион потребовал немедленной отмены решения Тернопольского горсовета. Мэр Тернополя Сергей Надал в ответ заявил, что семья Шухевича во время Второй мировой войны прятала от нацистского преследования жившую по соседству еврейскую девочку.

Институт национальной памяти Польши выразил протест, а польский город Замосць разорвал партнерские отношения с Тернополем из-за переименования стадиона.

В МИД Украины заявила, что сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики страны, а дипломатам следует “работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот”.

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