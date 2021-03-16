 

В России поставили ультиматум Twitter. Соцсеть могут заблокировать, если в ней будет “запрещенная информация”

16.03.2021, 15:44, Новости дня
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Роскомнадзор пригрозил заблокировать социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит “запрещенную информацию”. О таком ультиматуме рассказал заместитель главы регулятора Вадим Субботин в комментарии ТАСС 16 марта.

Ведомство взяло месяц, чтобы понаблюдать за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После этого в зависимости от действия администрации сети будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не выполнит требования Роскомнадзора и законодательства РФ, то будет рассматриваться вопрос о полной блокировке сервиса на территории России, сказал чиновник.

По словам Субботина, если компания выполнит все требования, принимать такие меры не станут.

На прошлой неделе Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Ведомство применило закон, вступивший в силу 1 февраля. Согласно закону, владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов. В случае невозможности это сделать владелец соцсети должен уведомить Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

После “первичного замедления” работы Twitter перестали открываться или начали работать со сбоями официальные сайты Госдумы, Кремля, правительства России, и в том числе самого Роскомнадзора.

Роскомнадзор объяснил свое решение необходимостью принудить соцсеть выполнять законодательство РФ. В ведомстве недовольны тем, что в Twitter не удалили более 3 тыс. публикаций с призывами к суициду среди подростков, детской порнографией и информацией об употреблении наркотиков.

В начале марта Роскомнадзор обвинил Twitter в “злостном” нарушении законов РФ. Согласно российским законам, владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов. В случае невозможности это сделать владелец соцсети должен уведомить Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

За отказ от удаления контента предусмотрены штрафы. Максимальный размер – 8 млн руб. (около $107 тыс.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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