 

“Это невероятно”. Никитин показал 90-летнего отца

16.03.2021, 15:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский продюсер Юрий Никитин 16 марта в Instagram опубликовал черно-белый снимок, на котором запечатлен его отец. Продюсер посвятил публикацию 90-летию Владимира Никитина. 

“Это невероятно! Поздравляю тебя от всего сердца и благодарю за все, что ты делаешь для меня! Ты для меня источник силы и пример того, как в любых ситуациях оставаться сильным духом! Мне реально есть чему у тебя учится и это еще больше мотивирует меня”, – написал продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юрии * Никитин (@yuriynikitin)

Юрий Никитин – младший сын Владимира и Людмилы Никитиных. Он стал известен как продюсер украинской певицы Ирины Билык. В настоящее время Никитин возглавляет продюсерскую компанию Mamamusic.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Марка Subaru представит спортивную модификацию Levorg

12.08 / Политолог: Победа Лукашенко способна рассорить Навального с коммунистами

19.10 / Проценко опроверг информацию о платной госпитализации в Коммунарку

26.10 / КГБ Белоруссии увидел в действиях протестующих признаки терроризма

23.10 / В Луганской области ввели запрет на приближение к границе с Россией

09.09 / Российских разработчиков программного обеспечения атакуют китайские хакеры

23.07 / В СБУ сообщили о хищении 37 млн грн во время реконструкции аэропорта Борисполь

07.10 / В работе YouTube произошел сбой

03.08 / Учеными был разработан уникальный способ лечения рака

01.10 / В Москве за нарушения мер по коронавирусу закрыли 150 магазинов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска