“Это невероятно”. Никитин показал 90-летнего отца

Украинский продюсер Юрий Никитин 16 марта в Instagram опубликовал черно-белый снимок, на котором запечатлен его отец. Продюсер посвятил публикацию 90-летию Владимира Никитина.

“Это невероятно! Поздравляю тебя от всего сердца и благодарю за все, что ты делаешь для меня! Ты для меня источник силы и пример того, как в любых ситуациях оставаться сильным духом! Мне реально есть чему у тебя учится и это еще больше мотивирует меня”, – написал продюсер.

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Публикация от Юрии * Никитин (@yuriynikitin)

Юрий Никитин – младший сын Владимира и Людмилы Никитиных. Он стал известен как продюсер украинской певицы Ирины Билык. В настоящее время Никитин возглавляет продюсерскую компанию Mamamusic.

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