Нардеп Кисилевский: Скоро Украина будет в меньшинстве стран, которые не запретили экспорт металлолома

Использование металлолома при производстве стали позволяет уменьшить количество выбросов СО2, таким образом ценность лома в мире будет расти. Об этом заявил на конференции “Проблемные вопросы украинского рынка металлолома” народный депутат от “Слуги народа”, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, пишет “Минпром”.

Политик отметил, что 14 марта Европарламент принял резолюцию о введении Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – углеродного налога на импорт.

“Главным фактором этих торговых ограничений будет уровень выбросов СО₂, который будет генерироваться при производстве товаров, поставляемых в ЕС”, – рассказал Кисилевский.

Он напомнил, что европейская металлургическая ассоциация Eurofer ранее уже призывала запретить экспорт металлолома из стран Европейского союза.

“Похожие тенденции мы видим в других странах, которые вводят ограничения или вообще запрет на экспорт металлолома. Я не исключаю, что скоро Украина будет в меньшинстве стран, которые не запретили экспорт лома. Обязанностью украинского государства является осуществление такой политики, которая бы соответствовала этим чрезвычайно важным вызовам и обеспечила устойчивое развитие украинской металлургии”, – сказал политик.

Кисилевский считает полезными пошлины на экспорт металлолома: таким образом удалось преодолеть дефицит сырья для металлургии, в 2016 году он составлял 20%, а в 2020-м был уже почти полностью покрыт.

Также он отметил, что украинский лом традиционно экспортировали в Турцию и на территорию Приднестровья, что неуместно и противоречит национальным интересам.

12 июля 2016 года Рада приняла закон, который устанавливал ставки экспортной пошлины в размере €30 за тонну сроком на три года, весной 2018-го они были повышены до €42, в феврале 2019-го – до €58. Экспорт металлолома при поставках в ЕС проводится с пошлиной €5 за тонну, отмечало агентство “Интерфакс-Украина”.

Действие экспортной пошлины на лом черных металлов в Украине нужно продлить еще на пять лет, пока не нормализуется ситуация с обеспечением этим сырьем украинских металлургических предприятий, такое заявление сделал президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Если экспорт металлолома не ограничивать, то его в стране будет все меньше с каждым годом, отметил нардеп от “Батьківщини”, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута.

В Раде зарегистрировали законопроект “О внесении изменений в раздел II “Заключительные и переходные положения” закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке” (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на пять лет.

—