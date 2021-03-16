В Киеве патрульные устроили погоню с маневрами за курьером на скутере. Видео
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Видео: BerCrime / YouTube
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Видео: BerCrime / YouTube
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