 

В Киеве патрульные устроили погоню с маневрами за курьером на скутере. Видео

16.03.2021, 15:44, Новости дня
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Видео: BerCrime / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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