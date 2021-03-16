 

Пассивность миротворцев ООН делает бесполезным увеличение их присутствия в ЦАР

16.03.2021, 15:42, Разное
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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проголосовал за увеличение контингента миротворческой миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).
Однако журналисты местного издания Le Potentiel Centrafricain уверены, что «голубые каски» проявляют преступную пассивность и не несут пользы населению республики.

Решение Совбеза предполагает увеличение контингента МИНУСКА на 2 750 военнослужащих и 940 полицейских. Однако в документе отсутствуют упоминания о руководящих принципах ООН по оказанию гуманитарной помощи. В связи с этим РФ воздержалась во время голосования за проект резолюции.

Авторы Le Potentiel также уверены, что рост численности «голубых касок» не принесет ЦАР желаемого мира и спокойствия, поскольку ранее представители миссии не спешили защищать население от действующих в стране банд радикальных исламистов.

Представители центральноафриканских СМИ также напомнили, что сотрудники МИНУСКА замешаны в торговле наркотиками, контрабанде кобальта, золота и алмазов и были замечены в нелегальном обороте оружия. Все это делает бесполезным не только наращивание числа «голубых касок» в стране, но и деятельность МИНУСКА в целом.



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