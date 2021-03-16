«Планета живая»: Уфолог Уваров назвал причину появления людей на Земле

Российский уфолог Валерий Уваров заявил, что на Земле люди смогли появиться, поскольку наша планета является живым организмом. Кроме того, если во Вселенной есть другие населенные планеты, то гуманоиды, вероятно, не будут сильно отличаться от человека.

Валерий Уваров является директором международного информационного центра уфологических исследований. По роду деятельности ему приходилось сталкиваться с древними шумерскими и египетскими текстами и письменами. В них шла речь о том, что планета на самом деле является живым космическим организмом.

Земля, как и другие живые существа, отметил Валерий Уваров, проходит несколько этапов развития. На одном из них планете необходимы формы жизни, способные трансформировать энергию. Именно тогда и появился человека.

Кроме того, специалист утверждает, что населенные планеты в целом похожи друг на друга. Поэтому при гипотетической встрече с гуманоидом можно обнаружить, что он мало чем отличается от людей, добавил Валерий Уваров.

Источник: news.ru