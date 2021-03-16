Малахов назвал главную нерешенную проблему в межпланетных путешествиях

Российский ученый Алексей Малахов рассказал, почему человек сегодня еще не готов к межпланетным путешествиям. В основном здоровью колонистов угрожает космическая радиация, с которой наука пока не научилась бороться.

Пока человек находится на Земле, его защищает магнитное поле планеты, отметил сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов. Но стоит уйти за пределы «магнитного кокона», то человек оказывается под воздействием частиц галактических космических лучей высокой мощности. Если организм в таких условиях будет находиться продолжительное время, то его здоровью космическая радиация нанесет колоссальный урон.

В теории исследователи знают методы, позволяющие защититься от космической радиации. По словам Алексея Малахова, необходимы космические корабли с толстыми стенами и массивные сооружения на поверхности планет со слабым магнитным полем, таковой является Марс. И если на другой планете можно даже не строить здание, а зарыться вглубь, то корабли с достаточной защитой человечество создавать не научилось. Науке могут потребоваться десятилетия для решения этой проблемы.

Источник: tvzvezda.ru