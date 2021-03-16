 

Малахов назвал главную нерешенную проблему в межпланетных путешествиях

16.03.2021, 15:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский ученый Алексей Малахов рассказал, почему человек сегодня еще не готов к межпланетным путешествиям. В основном здоровью колонистов угрожает космическая радиация, с которой наука пока не научилась бороться.
Пока человек находится на Земле, его защищает магнитное поле планеты, отметил сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов. Но стоит уйти за пределы «магнитного кокона», то человек оказывается под воздействием частиц галактических космических лучей высокой мощности. Если организм в таких условиях будет находиться продолжительное время, то его здоровью космическая радиация нанесет колоссальный урон.

В теории исследователи знают методы, позволяющие защититься от космической радиации. По словам Алексея Малахова, необходимы космические корабли с толстыми стенами и массивные сооружения на поверхности планет со слабым магнитным полем, таковой является Марс. И если на другой планете можно даже не строить здание, а зарыться вглубь, то корабли с достаточной защитой человечество создавать не научилось. Науке могут потребоваться десятилетия для решения этой проблемы.

Источник: tvzvezda.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Ученые утверждают – в древности на Луне было много воды

17.08 / Тихановская: Я готова стать национальным лидером

27.06 / Канье Уэст анонсировал коллаборацию с масс-маркет брендом и поставил на уши всю индустрию моды

10.11 / Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 20,9 тысячи

07.08 / Мнение: В Ливии появился комплекс С-300

17.07 / Первый смартфон на MediaTek получил ОС Android 11

25.09 / Павел Прилучный и Мирослава Карпович впервые показали страсть на публике

30.12 / МВФ настаивает на легализации проституции в России

28.10 / Новикова узнала о романе Жигунова с Ворожбит из СМИ

01.07 / Выиграть суд без ресурсов: Анатолий Фурсов рассказал о российской практике судебных инвестиций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска