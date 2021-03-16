 

План Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе назвали мифом

16.03.2021, 15:38, Разное
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На прошлой неделе глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о доработке стратегии по урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Он рассказал, что документ соответствует нормам международного права и ждет одобрения России.

Представитель администрации российского лидера заявил, что не располагает информацией о плане Киева по Донбассу. В разговоре с агентством “Интерфакс” Дмитрий Козак назвал это “очередным мифом”, отметив, что никто из участников минского или нормандского форматов не знает о стратегии.

Ранее новость о плане Киева прокомментировал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, слова Ермака обращены в первую очередь к жителям Незалежной. При этом Украина ставит в неудобное положение западных партнеров, которые ничего не знают о стратегии по Донбассу.

В начале марта президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым членом “нормандской четверки” лично, в том числе и с главой России Владимиром Путиным, для обсуждения ситуации в ДНР и ЛНР. Политик подчеркнул, что откладывать переговоры постоянно не получится.

Напомним, отношения Украины и России обострились в 2014 году на фоне боевых действий в Донбассе. Киев обвинил Москву в вооруженной агрессии. Россия в свою очередь заявила, что не является стороной конфликта на Украине и, наоборот, заинтересована в преодолении ею политического кризиса.



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