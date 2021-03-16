Полиция начала розыск подозреваемого в распылении неизвестного вещества у «Новой газеты»

Правоохранительные органы ищут человека, который в форме курьера доставки еды распылил неизвестное вещество с резким неприятным запахом у входа в редакцию «Новой газеты» в Москве.

«В ходе изучения материалов с камер наружного видеонаблюдения установлено, что вечером неизвестный мужчина на велосипеде, одетый в форму курьера «Яндекс», распылил на улице неизвестное вещество, а затем скрылся. В данный момент его личность и местонахождение устанавливаются полицейскими», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Накануне сообщалось, что в здании в Потаповском переулке в центре Москвы, где расположена редакция «Новой газеты», распылили неизвестное едкое вещество. В пресс-службе «Новой газеты» уточняли, что в результате инцидента никто не пострадал.

Представитель экстренных служб столицы заявил, что воздух в редакции «Новой газеты» оказался не ядовит, концентрация вредных веществ в нем не превышает предельных значений.