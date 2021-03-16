 

В киевском метро возникли большие очереди из-за замены турникетов

16.03.2021, 14:56, Новости дня
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В киевском метрополитене из-за установки новых турникетов образовываются огромные очереди, несмотря на карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

Киевский метрополитен призывает пассажиров «пользоваться бесконтактными способами оплаты и соблюдать карантинные меры». В вестибюле метро собираются толпы людей, не соблюдая социальную дистанцию, передает ТАСС.  

Новые турникеты установили на станциях «Сырец», «Площадь Льва Толстого», «Героев Днепра», «Харьковская», «Контрактовая площадь» и «Почайна». Они принимают все электронные способы оплаты проезда.

Этот вид турникетов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах. Руководство столичного метрополитена обещает заменить старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, на 15 станциях из 52. 

По словам мэра Киева Виталия Кличко, за минувшие сутки в столице зарегистрировали 999 новых случаев коронавируса, это наибольшее количество больных за сутки с 30 декабря 2020 года.

Ранее глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что украинские ученые передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области Украины.

В понедельник главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщил, что заболел COVID-19.



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