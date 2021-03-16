В киевском метро возникли большие очереди из-за замены турникетов

В киевском метрополитене из-за установки новых турникетов образовываются огромные очереди, несмотря на карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

Киевский метрополитен призывает пассажиров «пользоваться бесконтактными способами оплаты и соблюдать карантинные меры». В вестибюле метро собираются толпы людей, не соблюдая социальную дистанцию, передает ТАСС.

Новые турникеты установили на станциях «Сырец», «Площадь Льва Толстого», «Героев Днепра», «Харьковская», «Контрактовая площадь» и «Почайна». Они принимают все электронные способы оплаты проезда.

Этот вид турникетов является антивандальным и применяется в европейских метрополитенах. Руководство столичного метрополитена обещает заменить старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, на 15 станциях из 52.

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