Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca

Возможной причиной образования тромбов после вакцинации препаратом компании AstraZeneca может быть некачественная очистка медикамента, считает директор центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.

«На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных по всей видимости с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями, и возможным механизмом. Если такая взаимосвязь будет установлена, то возможно, мое объяснение заключается в том, что в данном явлении виноват не сам препарат вакцинный, а возможно степень очистки его», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.

Он добавил, что степень очистки, которая в результате производственной наработки осуществляется, бывает различной — двух- трехэтапной. «Возможно в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение», – рассказал Гинцбург.

Напомним, Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция, Италия и Швеция на днях приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении. Причиной стали сообщения об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

Компания AstraZeneca опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в ЕС и Великобритании.