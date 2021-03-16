МИД Украины назвало угрозы России из-за создания Крымской платформы “политическим буллингом”

Министерство иностранных дел Украины призвало Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии “Интерфакс-Украина” 16 марта.

Угрозы в адрес Украины и других государств-участниц Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики, сообщили в МИД.

Действия РФ в Крыму на уровне ООН получили четкое международно-правовое определение – акт агрессии. Поэтому никакого статуса в Крыму, кроме как государства-оккупанта, Россия не имеет, отметил Николенко.

“Разговор о посягательстве на “территориальную целостность России” – пример искаженного восприятия реальности. Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не входят Крым и Севастополь”, – сказал спикер МИД Украины.

Николенко заявил, что утвержденная Советом нацбезопасности и обороны Украины национальная стратегия и Крымская платформа выведут усилия по деоккупации Крыма на системный уровень.

“Уровень поддержки, которую наша страна получает на этапе продвижения нового международного формата, и усилия, которые прилагает РФ для дискредитации этой инициативы, позволяют говорить о правильности выбранного пути”, – подчеркнул он.

Вчера, 15 марта, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает создание Крымской платформы как недружественный в отношении России шаг и прямое “посягательство на ее территориальную целостность”. Россия будет рассматривать любые попытки вернуть Крым Украине как антироссийскую агрессию, говорила Захарова.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начнется на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

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