Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское – Зеленский

Инициатива Крымская платформа должна помочь Украине вернуть оккупированный Россией Крым. Об этом 16 марта в Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское. Крым – это Украина, – подчеркнул глава государства.

Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. #Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об’єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/SUfjjpifFL

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2021

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.