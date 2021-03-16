 

Moderna начинает тестировать вакцину от коронавируса на детях

16.03.2021, 14:54, Новости дня
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Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к тестированию своей вакцины от коронавируса на детях. Об этом она уведомила 16 марта.

Гендиректор компании Стефан Бансель отметил, что препаратом Moderna вакцинированы уже 17,8 млн взрослых.

Тестировать вакцину на детях начинают в США и Канаде, всего прививочная кампания охватит 6750 “здоровых педиатрических участников” в возрасте от шести месяцев до 12 лет.

Детям будут колоть разные дозы вакцины с интервалом в 28 дней.

За участниками исследования будут наблюдать в течение 12 месяцев после второй дозы.

Moderna производит разные варианты вакцины mRNA-1273. Согласно действующему протоколу применения препарата, нужно вводить две дозы вакцины по 100 мкг.

В США вакцину Moderna разрешено использовать для граждан в возрасте от 18 лет.

В конце декабря 2020 года компания опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech с эффективностью 95%, вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer/BioNTech следует хранить при температуре от -70 до -80 °С).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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