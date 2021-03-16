 

В Кремле не согласились с заявлениями в Британии о российской угрозе: Мы хотим добрых отношений

16.03.2021, 14:54, Новости дня
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В России не согласны с заявлениями в Великобритании о якобы российской угрозе, подобные “конфронтационные настрои” вызывают в Кремле “озабоченность”.

Об этом 16 марта сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский “Интерфакс”.

Как сообщала The Times со ссылкой на информированный источник, Великобритания назовет Россию “враждебным государством” в обзоре безопасности, обороны и внешней политики, который премьер-министр Борис Джонсон представит 16 марта. В частности, РФ признается самой крупной государственной угрозой из-за частых агрессивных вторжений в водное и воздушное пространства Великобритании, а также готовности Москвы убивать своих противников на территории Великобритании.

По информации The Guardian, предполагается увеличение числа британских ядерных боеголовок на 40%.

В Кремле ждут официального объявления британской стратегии, отметил Песков. По его словам, заявления лидеров западных стран о российских угрозах не имеют отношения к реальному положению дел.

РФ не была и не является ничьим противником, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. “Мы хотим добрых отношений” со всеми странами, добавил Песков.

Руководитель британской контрразведывательной службы MI5 Кен Маккаллум в 2020 году говорил, что разведка России доставляет больше всего проблем Великобритании.

С 2019 года правительство Великобритании принимает меры, направленные на противодействие иностранному шпионажу, а также росту влияния России и Китая.



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