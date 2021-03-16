“Вы нихрена не кинокритики. Мне неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный”, – Михалков осудил присуждение Навальному кинопремии

Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков раскритиковал решение экспертного совета премии “Белый слон” наградить оппозиционера Алексея Навального за документальные фильмы-расследования. В разговоре с изданием “Собеседник” 15 марта Михалков заявил, что оппозиционер не имеет отношения к кино.

“Понимаете, ки-но-кри-тик – он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все”, – заявил Михалков.

Экспертный совет премии “Белый слон”, вручаемой Гильдией киноведов и кинокритиков, проголосовал за награждение Навального в номинации “Событие года”.

14 марта экспертный совет заявил о конфликте из-за этого решения с правлением Гильдии киноведов и кинокритиков и учредителем премии Союзом кинематографистов России, а также пожаловался на давление и попытку цензурного вмешательства в свою деятельность.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов вывел организацию из состава учредителей премии, “подтвердив независимость премии”.

Навальный не впервые получает кинопремию – в 2015 году фильм Фонда борьбы с коррупцией о бизнесе семьи генпрокурора РФ Юрия Чайки получил специальный приз на фестивале документального кино “Артдокфест”.

Опубликованное в январе 2020 года расследование “Дворец для Путина” на 16 марта имеет на YouTube 114,8 млн просмотров. Его посмотрели, по данным “Левада-центра”, 26% россиян.

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